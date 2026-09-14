Trideset let Tima Gajserja: dolgoletna partnerka in zaročenka mu je namenila ganljivo voščilo (Suzy)

Za Tima Gajserja je letošnja jesen prav posebna. Najuspešnejši slovenski motokrosist je nedavno praznoval 30. rojstni dan, ob tej priložnosti pa se lahko ozre na kariero, o kakršni sanja večina športnikov. Petkratni svetovni prvak je osvojil skoraj vse najpomembnejše lovorike v motokrosu in že dolgo velja za eno največjih imen tega športa na svetu. Ganljivo voščilo mu je namenila tudi njegova dolgoletna partnerka in zaročenka Špela Motaln, ki ga spremlja tako na športni kot življenjski poti. Bodočemu možu je čestitala na družbenih omrežjih in zapisala, da si je pri komaj 30 letih ustvaril življenje, o katerem lahko mnogi le sanjajo. Dodala je, da je nanj izjemno ponosna, predvsem pa mu je zaželela veliko zdravja. Tim je večkrat poudaril, kako pomembno vlogo ima Špela v njegovem življenju, zlasti v težkih trenutkih, ko zmage niso samoumevne ter pridejo tudi poškodbe in razočaranja. Skupaj sta že vrsto let, letos pa sta razveselila še z novico o zaroki. Po številnih športnih uspehih Tima tako kmalu čaka še eden najlepših življenjskih korakov – poroka s Špelo.

Tim in Špela sta že dolgo neločljiva.