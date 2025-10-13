  • Delo d.o.o.
PRAH SE NE POLEŽE

Trkaj sporoča Challetu Salletu: Zavračam takšna dejanja (Suzy)

Vse bolj odmevajo razkritja za zdaj še domnevnega nadlegovanja mladoletnic, za katerimi naj bi stal Saša Petrović oziroma Challe Salle.
Trkaj je brez zadržkov izrazil svoje mnenje in se odločil, da ne želi biti v nobeni navezi z raperjem.
R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram, arhiv Dela
 13. 10. 2025 | 13:00
2:51
A+A-

Raper se je zavil v molk in ne odgovarja na vprašanja novinarjev, kar je pri marsikom prižgalo rdeči alarm, ko so se v javnosti pojavili posnetki pogovorov z družabnih omrežij.

V njih se Vrhničan predstavlja v drugačni luči kot v svojih skladbah, tarča so predvsem dekleta, mlajša od 18 let. Medtem ko se vplivnice in druge medijske osebnosti ne želijo problematizirati nespodobnih sporočil in pošiljanj intimnih delov telesa dekletom, se je oglasil Rok Terkaj - Trkaj, raper in avtor knjižnih uspešnic za otroke.

Challe Salle se je zavil v molk, medtem ko je žena z otrokoma vmes za nekaj časa odšla v Nemčijo.
Prepričal ga je ogled posnetka Ane Resnik, nekdanje pevke Challetove spremljevalne skupine, ki je prva na glas spregovorila o neljubih izkušnjah s samozavestnim raperjem. »Po dogodkih, ki so se dogajali in se očitno še dogajajo okrog Klepca, sem se odločil, da je dovolj,« je v uvodu zapisal mojster rim in Challeta označil z vzdevkom, ki mu ga je nadel še en oboževani predstavnik te glasbene zvrsti, Zlatko. Ta je v treh dosedanjih 'komadih' razkril veliko ne preveč prijetnih osebnostnih karakteristik in okoliščin, povezanih z življenjem Salleta, ki se rad pohvali z rekordnimi ciframi, povezanimi z njegovim opusom. Mednje ne sodijo vsi do sedaj zbrani dokazi, zaradi katerih so se oglasili tudi organi pregona. Vse skupaj je Trkaja odvrnilo od tega, da bi se njegovo ime pojavljalo v istem kontekstu z nekdanjim kolegom. »Vložil sem 'copyright claim' na youtube glede komada Kensl, da se moj del odstrani. Ne želim biti v nikakršnih povezavah s tem človekom, niti s projekti, pri katerih sodelujem, da se ne bi po naključjih vlekle vzporednice z dogodki izpred 13 let,« je neomajen in zaščitniški do svojega otroka. »Kot oče hčerki tega ne morem mirno prebaviti.« Prav tako si ne more predstavljati, da bi se kaj takšnega v prihodnosti zgodilo njegovemu otroku.

»Kaj je res in kaj ni, bo odločilo sodišče, sam pa zaupam svojim očem, intuiciji in vesti. Ena stvar je hip-hop in kultura verbalnih dvobojev, katero podpiram, nekaj drugega je, ko se stvari spustijo pod vsako dostojanstvo in prerastejo v dejanja, ki v resnici škodijo drugim. Takrat zame to nima več nobene zveze z umetnostjo, ampak postane odgovornost, da se kot človek jasno opredelim,« je neposreden in za konec popolnoma jasen: »Ne želim nobene povezanosti s Klepcem in takšna dejanja zavračam. Upam pa, da to ne bo metalo slabe luči na rap skupnost kot celoto, saj se tovrstne zlorabe na žalost pojavljajo povsod, kjer obstajajo centri moči, slave, hierarhije in neizživetih kompleksov,« je še dejal in se zavzel, da bo v bodoče nadaljeval s predanim in skrbnim soustvarjanjem kulture.

