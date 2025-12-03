Tulio Furlanič: Darinka zna uresničiti vsako mojo željo (Suzy)

Tulio Furlanič je eden najboljših primorskih glasbenikov, ki že desetletja navdušuje tako z glasom kot s stasom. In ker se umetniki nikoli ne upokojijo, temveč s svojim darom navdušujejo oboževalce, so tudi njegovi nastopi dobro obiskani. »Imam ogromen repertoar, več kot štiristo (!) pesmi. Skoraj vse sem v karieri pel in igral, nekatere sem si dodatno izbral,« pravi umetnik, ki je vesel vabil na nastope. Nanje vedno pride elegantno urejen od glave do peta.

»Že dolgo sodelujeva z odlično šiviljo Darinko Jager iz Marezig, ki zna uresničiti čisto vsako mojo željo po posebnih oblekah,« pravi. Sešila mu je tudi poseben komplet, ki ga je nosil ob šestdeseti obletnici glasbenega ustvarjanja. Iz recikliranega džinsa mu je naredila 'poflikane' hlače, brezrokavnik, celo čepico in kravato. Spretna šivilja ustvari barvna oblačila, ki še poudarijo njegov sončni značaj.