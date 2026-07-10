TV Poper: legende se vračajo (Suzy)

Prah s kostumov? Odpihan. Glasovi? Naoljeni in pripravljeni. Smisel za humor? Očitno nikoli ni odšel na dopust. Zasedba legendarnega TV Popra je znova skupaj in zdi se, kot da je nekdo pritisnil gumb za previjanje časa nazaj. Medtem ko so se okoli njih zamenjale televizije, trendi, pričeske in celo način, kako danes gledamo zabavne oddaje, so sami ostali zvesti tistemu, zaradi česar jih ni občinstvo nikoli pozabilo.

Nekoč so nas razvajali z izvrstnim občutkom za humor in domislicami, ki so generacije prikovale pred male zaslone. Namesto da bi ostali le lep spomin iz zgodovine televizijske zabave, se bodo še letos podali na turnejo po Sloveniji in znova dokazali, da dobre šale ne zastarajo, ampak kvečjemu dozorijo. Smeh iz domačih dnevnih sob se bo preselil v dvorane, kjer bomo lahko iz oči v oči srečali ekipo, ki je pokazala, da so za dobro voljo potrebni pogum, prava kemija in lucidne misli, ki še danes zadenejo v polno.