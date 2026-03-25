Udobje uspava, težava prebuja (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Prepričan sem, da ga ni 'fenomena' na tem svetu, ki bi se imel zgolj lepo in bi umirjeno potoval skozi življenje.

V življenju nam je včasih težko. Kako pogosto, veste sami zase. A prepričan sem, da ga ni 'fenomena' na tem svetu, ki bi se imel zgolj lepo in bi umirjeno potoval skozi življenje. Človek sem – težko mi je! Življenjski aksiom. Umetnost ni za vsako ceno izogniti se življenjskim preizkušnjam, te so človeku dane, temveč izogniti se nesmiselnemu trpljenju. Logoterapevt Viktor Frankl, avstrijski jud, je preživel grozote koncentracijskih taborišč, pri tem izgubil svobodo in vse bližnje, bil v očeh nacistov nevreden dostojanstva in življenja. Pa vendar ga trpljenje ni zlomilo. Ugotovil je namreč, da ...