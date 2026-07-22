  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HARMONIKARJA

Ujeta v isti melodiji življenja: Teja Ljubič in Tomo Primc (Suzy)

Ko ju spoznaš, se hitro zazdi, da si vstopil v svet, v katerem je glasba naravni jezik ljubezni in vsakdana. Njuna zgodba se ni začela z velikim preobratom, saj sta harmoniko igrala že dolgo, preden sta se spoznala.
Občinstvo ju ne doživlja le kot izvajalca, temveč kot par s posebno energijo. FOTO: osebni arhiv
Občinstvo ju ne doživlja le kot izvajalca, temveč kot par s posebno energijo. FOTO: osebni arhiv
Melita Meršol
 22. 7. 2026 | 09:00
5:01
A+A-
Oba sta jo nosila v sebi kot del identitete, zato ni presenetljivo, da ju je življenje povezalo prav prek nje. »Glasba je v najinem življenju 25 ur na dan,« se nasmehneta simpatična sogovornika. In v tem je več resnice kot šale. Teja Ljubič in Tomo Primc ne ustvarjata le glasbe. Ustvarjata skupni svet: družino, glasbeno šolo, avtorske projekte in nastope, na katerih ju ljudje ne doživljajo zgolj kot izvajalca, temveč kot energijo, ki v prostor vstopi skupaj z njima. Ljubezen na prvi kavi Čeprav sta se iz glasbenih krogov poznala že dolgo, se je njuna zgodba začela povsem preprosto – ob kavi v ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Teja LjubičTomo PrimcSuzy
ZADNJE NOVICE
09:39
Novice  |  Slovenija
REVIZIJA

V uradu Nataše Pirc Musar delili preplačila, nadure in tisočake za neopravljeno delo

Posebej bode v oči kadrovski kaos v predsedniški palači.
22. 7. 2026 | 09:39
09:26
Novice  |  Svet
DOBRA PRIJATELJA

Infantino zapušča Fifo? Trump naj bi imel zanj v mislih novo prestižno službo

Ameriški predsednik predsednika Fife vidi kot odličnega kandidata za vodenje Združenih narodov.
22. 7. 2026 | 09:26
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC POGLAVJA

Znana igralka se po desetih letih zakona ločuje: to zahteva od sodišča in nekdanjega moža

Ljubezenska zgodba hollywoodskega para se je končala tik pred deseto obletnico poroke.
22. 7. 2026 | 09:25
09:10
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE

Za boleč vrat kriva tudi leta: pogosto je posledica dolgega sedenja, gledanja v telefon ali spanja v nerodnem položaju

Težave večinoma v nekaj dneh ali tednih izzvenijo.
22. 7. 2026 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
HARMONIKARJA

Ujeta v isti melodiji življenja: Teja Ljubič in Tomo Primc (Suzy)

Ko ju spoznaš, se hitro zazdi, da si vstopil v svet, v katerem je glasba naravni jezik ljubezni in vsakdana. Njuna zgodba se ni začela z velikim preobratom, saj sta harmoniko igrala že dolgo, preden sta se spoznala.
22. 7. 2026 | 09:00
08:40
Novice  |  Svet
METEOCUNAMI

Nenavaden pojav prestrašil turiste na Hvaru, nato so domačini naredili nekaj povsem nepričakovanega (VIDEO)

Medtem ko so številni turisti panično bežali pred vodo, so nekateri domačini poplavljene ulice izkoristili za deskanje.
22. 7. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki