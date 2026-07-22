Ujeta v isti melodiji življenja: Teja Ljubič in Tomo Primc (Suzy)

HARMONIKARJA

Ko ju spoznaš, se hitro zazdi, da si vstopil v svet, v katerem je glasba naravni jezik ljubezni in vsakdana. Njuna zgodba se ni začela z velikim preobratom, saj sta harmoniko igrala že dolgo, preden sta se spoznala.

Oba sta jo nosila v sebi kot del identitete, zato ni presenetljivo, da ju je življenje povezalo prav prek nje. »Glasba je v najinem življenju 25 ur na dan,« se nasmehneta simpatična sogovornika. In v tem je več resnice kot šale. Teja Ljubič in Tomo Primc ne ustvarjata le glasbe. Ustvarjata skupni svet: družino, glasbeno šolo, avtorske projekte in nastope, na katerih ju ljudje ne doživljajo zgolj kot izvajalca, temveč kot energijo, ki v prostor vstopi skupaj z njima. Ljubezen na prvi kavi Čeprav sta se iz glasbenih krogov poznala že dolgo, se je njuna zgodba začela povsem preprosto – ob kavi v ...