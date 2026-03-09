Ujeti v prijaznosti (Suzy)

S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana.
Galerija
Jana Pristovšek, svetovalka za osebni razvoj in medosebne odnose
Prijaznost je toplina, sprejemanje, človečnost, ki prihaja iz svobodne izbire biti človeku človek. Pogosto jo zamenjujemo z vljudnostjo, ki je družbeni dogovor o spoštljivem vedenju. Najbolj zapletene oblike nadzora se ne začnejo z grožnjo, ampak z nasmehom. Z občutkom, da vam je nekdo naklonjen, da misli na vas, da vam želi dobro. Prav zato jih je najtežje prepoznati. Kdo bi dvomil o prijaznosti?
Tihi pritisk brez konflikta
S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana. Za prijaznost, ki se kaže kot razumevanje, a v ozadju nosi namen in pričakovanje. Logika ...