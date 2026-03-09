Ujeti v prijaznosti (Suzy)

SAMOREFLEKSIJA

S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana.

Prijaznost je toplina, sprejemanje, človečnost, ki prihaja iz svobodne izbire biti človeku človek. Pogosto jo zamenjujemo z vljudnostjo, ki je družbeni dogovor o spoštljivem vedenju. Najbolj zapletene oblike nadzora se ne začnejo z grožnjo, ampak z nasmehom. Z občutkom, da vam je nekdo naklonjen, da misli na vas, da vam želi dobro. Prav zato jih je najtežje prepoznati. Kdo bi dvomil o prijaznosti? Tihi pritisk brez konflikta S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana. Za prijaznost, ki se kaže kot razumevanje, a v ozadju nosi namen in pričakovanje. Logika ...