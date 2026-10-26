Ula Furlan: v deželi kiltov, viskija in prostranega neba (Suzy)

Ker sta s srčnim izbrancem, hrvaškim igralcem Domagojem Jankovićem, še vedno razpeta med Ljubljano in Zagrebom, so skupni dopusti še toliko bolj dragoceni.

Tokrat sta se odpravila na sever, ki barva dneve z vetrom, slanim zrakom in galebi. Oceansko podnebje namreč prinaša hitre menjave vremena in pogosto pršenje, kar pa ju ni zmotilo – Ulo je navdušil občutek svežine in pristne surovosti Edinburga in bližnjega Leitha, starodavnega pristanišča, ki je bil dolgo samostojen, šele leta 1920 so ga priključili glavnemu mestu. O Edinburgu sicer pravi, da se ne trudi preveč, da bi ti bil všeč.

V tej z zgodovino prežeti prestolnici sta se med drugim povzpela na Calton Hill, 103 metre visok vulkanski hrib, ki slovi po čudovitih razgledih in spomeniku, ki močno spominja na atenski Partenon. Leta 1826 so ga začeli graditi v spomin na škotske vojake in mornarje, ki so umrli med napoleonskimi vojnami, a ker je zmanjkalo denarja, so gradnjo ustavili, zaradi česar si je prislužil vzdevek 'edinburška sramota'. Škotska pa je vsekakor tudi kulinarična destinacija. Ali sta zaljubljenca degustirala njihove viskije in tradicionalni haggis iz ovčje drobovine, nista razkrila, delila pa sta sliko okusnega prigrizka z lososom in ocvrtki, ki prav nič ne zaostaja za priljubljenima specialitetama.

Leith – nekoč ribiško pristanišče, danes del prestolnice.

Ula se je zaljubila v čudovito naravno kuliso, ki jo lahko pričara le presunljiva Škotska.

Pokrajina in prostrano nebo sta ju močno navdušila.

Nepozabni skupni trenutki na severu

Škotska ju je tako očarala, da se bosta tja zagotovo še vračala.