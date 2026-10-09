INTERVJU

Uma Štader (Gajin svet): V teh časih ni vedno lahko odraščati (Suzy)

Ko se odpravi po sir in jajca v lokalno trgovino ter se tam zagleda na naslovnici revije, se ji vse skupaj za trenutek zazdi neresnično. Še bolj kot takšni prizori pa jo ganejo deklice, ki jo objamejo in ji povedo, da je njihova vzornica.

Galerija V prihodnosti si želi novih in še večjih igralskih izzivov. FOTO: Voranc Vogel

Robert Rebolj

To ji pomeni več kot fotografi, blišč premier in zlate role za dosežene oglede, ki se jih je v teh letih nabralo že precej. Glavna junakinja drugega in tretjega dela filma Gajin svet je medtem iz najstnice pred kamero odrasla v mlado igralko, ki vse bolje ve, kaj želi pokazati javnosti, kaj ohraniti zase in kam želi naprej. Dvajsetletnica je z nami spregovorila o odraščanju na očeh javnosti, zahtevnih prizorih, neuspelem sprejemnem izpitu na AGRFT, ljubezni, pasteh virtualnega sveta in o tem, zakaj po napornem dnevu doma najprej potrebuje tišino. Pri štirinajstih ste skoraj mimogrede prišli ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →