Umirjena Lorella Flego: Vse je lepše brez telefona (Suzy)

Najlepši trenutki pogosto pridejo, ko jih ne zapolnimo z velikimi načrti, ampak si preprosto dovolimo uživati v drobnih stvareh. Tega se dobro zaveda tudi Lorella Flego, ki letošnje poletje preživlja v nekoliko mirnejšem ritmu. »Najbolj mi ustreza ravnovesje med delom in časom zase,« pravi. Ko temperature pokažejo zobe, dobro ve, kam se umakniti. »Kadar je res vroče, se najraje umaknem nekam v senco ali ob vodo, kjer si lahko napolnim baterije.« Pravi poletni oddih jo še čaka, zato se ga zelo veseli. Do takrat ima preprost recept za osvežitev tudi sredi običajnega dne.

»Veliko vode, sveže sadje, lahka mediteranska hrana in obvezna ledena kava ali domača limonada,« našteva Lorella. Poletje pa zanjo ni le čas za ohladitev, ampak tudi za umiritev misli. »Poleti si poskušam vzeti tudi nekaj trenutkov brez telefona, samo za sprehod, dobro knjigo ali sončni zahod.« Prav v tem je njen najlepši poletni recept – manj hitenja, manj zaslonov in več časa za stvari, ki jih v vsakdanjem tempu hitro spregledamo. »Mislim, da so prav ti preprosti trenutki najlepši del poletja,« sklene.