Umrla je June Lockhart, ki je bila simbol materinskih likov (Suzy)

Umrla je June Lockhart, legendarna ameriška igralka, ki se je v zakonu igralcev Gena in Kathleen Lockhart rodila 25. junija 1925 v New Yorku. Njena kariera se je začela že v otroštvu, ko je leta 1938 s starši nastopila v filmu Božična pesem. Pravo slavo je dosegla s televizijskima vlogama skrbne matere Ruth Martin v seriji Lassie in Maureen Robinson v znanstvenofantastični seriji Izgubljeni v vesolju.

Bila je ena zadnjih zvezd zlatega obdobja Hollywooda in je igrala v več kot 200 filmskih ter televizijskih produkcijah. Foto Profimedia

S toplino in dostojanstvom je postala simbol materinskih likov ameriške televizije. Za svoj odrski prvenec v predstavi Za ljubezen ali denar je prejela nagrado tony. Poleg igranja je bila znana po svojem pustolovskem duhu: letela je z jadralnim letalom in podpirala znanstvene projekte Nase. Njena kariera je trajala skoraj devet desetletij in je zajemala film, gledališče ter televizijo, bila je aktivistka za pravice živali in aktivna vse do pozne starosti. Za seboj je pustila bogato igralsko zapuščino in neizbrisen pečat v zgodovini ameriške popularne kulture.