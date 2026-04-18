Upokojeni Lojze Krajnčan: Želi si predvsem zdravja (Suzy)

Ob 40. obletnici ustvarjanja je Lojze Krajnčan v razprodani dvorani Cankarjevega doma skupaj z Big Bandom RTV Slovenija pripravil večer, ki je občinstvo navdušil do stoječih ovacij. Na odru so se poklonili njegovi izjemni ustvarjalni poti – kot glasbenika, skladatelja, aranžerja in dirigenta, ki je s predanostjo pustil globok pečat v slovenskem glasbenem prostoru. Njegova zgodba se je začela s pozavno, nadaljevala, ko je po odhodu Jožeta Privška prevzel dirigentsko palico in vodenje orkestra. Big Band je vodil skozi jazzovske klasike in sodobne tokove ter njegovo zvočno podobo bogatil z novimi sodelovanji. A Lojze Krajnčan tudi kot novopečeni upokojenec ostaja zvest sebi: »Glasba bo ostala moja spremljevalka – z njo sem povezan vsak dan, ustvarjalnost je moj način življenja.«

Kot upokojenec bo več časa namenil svoji dragi ženi Romani.

V prihodnje si želi več časa za projekte, ki so mu blizu, a tudi za drobne radosti – sprehode v hribe, kolesarjenje in druženje z vnukinjami. Posebno mesto ima njegova žena Romana, s katero najraje deli vsakdan. Njegove želje so preproste, a dragocene. »Želim si predvsem zdravja in upam, da mi časa ne bo nikoli zmanjkalo, kot radi potožijo upokojenci,« se nasmehne.,