Upokojitev Clinta Eastwooda: Zaključek 70 let dolge kariere (Suzy)

Po več kot sedemdesetih filmih in sedemdesetletni karieri se je upokojil Clint Eastwood. Eden najvplivnejših igralcev in režiserjev v zgodovini filma je filmsko industrijo zaznamoval z vesterni, trilerji, dramami in biografskimi filmi. Dobitnik štirih oskarjev je 31. maja dopolnil šestindevetdeset let in ustvaril opus, ki sega od kultnih špageti vesternov do večkrat nagrajenih režijskih dosežkov. Pozornost filmske javnosti je pritegnil med letoma 1964 in 1966 s filmi Za prgišče dolarjev, Za dolar več in Dober, grd, hudoben iz tako imenovane trilogije dolarjev režiserja Sergia Leoneja.

Režijski prvenec je posnel v sedemdesetih s filmom Zaigrajte mi Misty, v naslednjih desetletjih je režiral in igral v filmih, kot so Neoproščeno, Punčka za milijon dolarjev, Izginotje, Gran Torino, Ameriški ostrostrelec in Mula. Ni pristajal na žanrske omejitve in je veljal za izjemno učinkovitega ustvarjalca, saj je snemanja pogosto zaključil pred rokom in znotraj predvidenega proračuna.