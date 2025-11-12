Uradna ločitev ni dovolj (Suzy)

SAMOREFLEKSIJA

Uradna ločitev je podpis na papirju. Ko gresta narazen, je to fizična ločitev. A če je on še vedno z vami v mislih, srcu, telesu, če je prva in zadnja misel dneva še vedno namenjena njemu, čustveno niste ločeni.

Na svetovanje prihajajo ženske, ki so uradno ločene že več let, a ne morejo naprej. V njih so pogovori, ki jih nikoli ni bilo. Besede, ki so ostale ujete in neizgovorjene. Hočejo povedati, želijo povedati, čutijo, da morajo povedati, a nimajo možnosti. On živi naprej. Ona stoji na mestu in se sprašuje, kaj bi bilo, če bi ravnala drugače. Če bi se potrudila, če bi bila bolj tiho, če bi bila lepša, če bi se on potrudil, če bi ji dal možnost, da vidi, kako ga ljubi … In boli. Izgovorjeno postane realnost Ko izrečeta »pa se ločiva«, se to lahko začne uresničevati. Sledijo negotovost, strah, sram, ...