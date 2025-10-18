TRENER IN TEKAŠKI NAVDUŠENEC

Urban Praprotnik: Tekel bom, dokler bom mlad (Suzy)

Urban in njegova žena Jasmina sta za tek navdušila na tisoče ljudi. Njun pristop je lahkoten, vesel in tudi gurmanski. Da, prav ste prebrali. Ljudem do osebnih tekaških uspehov pomagata tako, da vsak doseže svoj cilj kar se da sproščeno. Tudi z upoštevanjem Urbanovih nasvetov, ki jih rad deli ljubiteljem športa.

Galerija Tekaški trener in podjetnik je tudi nadvse ploden pisatelj, ki je ponosen na novo knjigo.

S. R., Foto Erik Žunec, osebni arhiv

Njegova jesen je tudi nadvse pestra, saj je nedavno praznoval abrahama, darilo pa si je priskrbel kar sam – tik pred največjim tekaškim praznikom, ljubljanskim maratonom, je izdal novo knjigo Korak naprej. Z Jasmino, s katero imata štiri otroke, se zelo veselita letošnjega maratona v prestolnici, na katerem bo Urban tempo tekač za 42 km v treh urah. »Še nikoli nisva pomislila na to, da nama je težko. Najina rekreacija je najina služba. To je bolje kot zadetek na lotu.« »To mi predstavlja izziv in hkrati spodbudo, da še bolj zavzeto vadim. Tudi Jasmina je načrtovala, da tečeva skupaj, a je ...