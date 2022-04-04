Urban Urbanc: Zvestoba ni stvar ljubezni, je stvar odločitve
Je avtor, predavatelj in svetovalec za avtentičen način življenja ter medsebojne odnose. Še posebno pomemben se mu zdi odnos, ki naj bi ga imel moški do sebe. Kako najti svojo smer, svoje poslanstvo? Zakaj je pomembno, da se v življenju sprašuješ, kdo si, kam greš, kaj si želiš?
Moškim vedno svetuje, da če ene ženske ne morejo zadovoljiti v popolnosti, naj se raje ne lotevajo še drugih žensk.
4. 4. 2022
Pravi, da odgovori na ta vprašanja pripeljejo do večje jasnosti, to pa je nekaj, kar si ženske od moških želijo. Sploh v današnjih časih neskončnih možnosti instantne zadovoljitve, ko so pornografske strani z vsemi mogočimi spolnimi praksami ves čas na dosegu vsem in je morda tudi zaradi tega še toliko težje razviti kakovosten odnos in ostati skupaj.
Pred kratkim sem bral o izsledkih raziskave, ki so pokazali, da so dobri odnosi ključ za dolgo, srečno in zdravo življenja. Se strinjate s tem?
Vsekakor, če so ti odnosi pravi, pristni, izpolnjeni. V nasprotnem primeru ti ga morda lahko celo ...
