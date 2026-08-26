Uroš in Tjaša Steklasa: Juhu, vrtec je nazaj! (Suzy)

Tjaša in Uroš Steklasa sta z izidom skladbe Da bi znali ž'vet življenje začela tritedensko odštevanje do največjega samostojnega koncerta v 10-letni karieri. Skoraj še bolj kot nove pesmi in videa pa sta se razveselila, da sta njuni punčki po mesecu počitnic spet v vrtcu. Mlada oče in mama ne skrivata, da je težko brez slabe vesti usklajevati skrb za dva malčka in resno glasbeno kariero, zato sta vesela, da ju bodo vzgojiteljice nekoliko razbremenile ob zadnjih pripravah na koncert v Hali Tivoli. Ob tem si ponavljata sporočilo nove pesmi, ki pravi, da je treba življenje živeti, ne le preživeti. Sama tako ali tako najbolj uživata prav na odru.

Uroš in Tjaša bosta v Tivoliju obeležila deset let skupnega glasbenega ustvarjanja.

»Vesela sva, da je pesem končno zunaj. Spremljevalne vokale zanjo smo snemali na pomladanski turneji, ta zborček več kot 3500 glasov ji daje posebno zvočno širino,« pravi Uroš. Tjaša dodaja: »Med snemanji sem imela ves čas kurjo polt, sploh na domačem koncertu v Domžalah, kjer smo posneli gradivo za video. Snemanje po dvoranah je šlo gladko, prav tako umeščanje posnetkov v studijsko različico pesmi. Ko smo že vse postavili, smo spremenili aranžma, kar je razlog za zamudo.« V Tivoliju bo mogoče slišati tudi kar nekaj pesmi, ki jih doslej še nista izvajala – predvsem zaradi udarnih, a za zdaj skrbno skritih gostov.

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