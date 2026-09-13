Urša in Hilda Premik: povezani na poseben način (Suzy)

Včasih fotoaparat ne ujame le obraza, temveč nekaj veliko dragocenejšega – odnos. Prav takšna je zgodba Urše Premik in njene babice Hilde, muze, ki je pred leti povsem nepričakovano postala ena najbolj prepoznavnih junakinj njenega fotografskega sveta. Upokojena učiteljica je pustila pečat, ki ga ni mogoče zlahka izbrisati. Njena vnukinja je z izjemnim občutkom za lepoto pokazala, da leta niso ovira za igrivost, samozavest in kanček zvezdniškega blišča. Fotografije, na katerih je v ospredju prav Hilda, so mnoge spodbudile, da so na staranje pogledali drugače. Samosvoja gospa je dokazala, da nikoli ni prepozno stopiti pred kamero, zasijati in postati osrednji motiv razstave. Danes jo Urša fotografira nekoliko redkeje, vendar njuna vez zato ni nič manj močna. Redno jo obiskuje, pocrklja in ji nameni dragoceno bližino, ki je noben objektiv ne more zares ujeti. Te podobe niso namenjene okvirjem na stenah galerij, temveč so bolj osebne in intimne. Takšne, ki ne ostanejo le v albumu, ampak predvsem v srcu.