Urška Centa predstavlja večer, kot ga še ni bilo (Suzy)
Ko se združijo mojstri svoje obrti, se rojevajo najlepše umetnine. O tem se bomo lahko kmalu prepričali, saj v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma prihaja vodilni jazz trobentač stare celine in izjemni domači ustvarjalci plesno glasbenih poslastic.
Predana umetnica rada preizkuša različne izraze.
Tomaž Mihelič, foto: Jože Suhadolnik,Jan Jenko, Agustina Aran
30. 11. 2025 | 13:00
Plesalka Urška Centa je utelešenje čutne kohezije med gibom in zvokom. Za njo so številni izvirni projekti, 18. decembra se obeta četrti in zadnji letošnji dogodek devete sezone cikla sodobnega flamenka Noches de Tablao, ki prvič vstopa na veliki oder.
Prvi takšen performans
Koncertni performans Constellations se odvija v avtorstvu enega najvidnejših evropskih trobentačev Raynalda Coloma. Nastal je v sodelovanju z Urško, Markom Črnčecem, Joštom Lampretom in španskima glasbenikoma Kikejem Terrónom ter Canitom.
Urška pripravlja nepozabno popotovanje v čarobne svetove glasbe in plesa.»To bo prvo ...
