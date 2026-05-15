Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan: Napočil je čas za naju (Suzy)

Preteklo obdobje je Urško Klakočar Zupančič in Bora Zuljana nehote postavilo v vlogi glavnih junakov precej nenavadnega filma. Takšnega, v katerem se v enem kadru zapirajo vrata hrama demokracije, v drugem nekdo v usnjeni jakni in s kitaro odkoraka iz skupine Šank Rock. Urška je zapustila politiko, Bor pa je, menda že tretjič, če gre verjeti nabritim jezikom, zapustil rokerske pajdaše. A tokrat se zdi drugače, saj sta oba dobila nekaj, česar v preteklih letih skoraj nista poznala: veliko prostega časa.

Ni več političnih sej do pozne noči, zvedavih novinarjev na tiskovnih konferencah in seciranja vsakega pogleda, stavka ter slavnih rdečih salonarjev. Ti bodo odslej namenjeni le še dogodkom, ki jih bosta obiskovala v dvoje. Urška se bo lahko še bolj predano posvetila konjem, Bor si bo oddahnil od usklajevanja koncertov in tonskih vaj.

Dobila sta priložnost, da končno preživita povsem normalne dneve skupaj. Dolgolasi kitarist bo na terasi igral na svojo lepotico, Urška bo ob njem žvrgolela, in še preden se bomo dobro zavedeli, bo morda nastal nov duet. Pri vsem tem je najpomembneje, da sta dobila tisto, kar največ šteje: več časa drug za drugega, za umirjene zajtrke, dolge pogovore in ljubezen.