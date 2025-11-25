Urška Žolnir in Tina Trstenjak: zlati dekleti (Suzy)

Koliko sreče veje z ene fotografije. Tako je, če si z nekom deliš neprecenljive spomine. Urška Žolnir in Tina Trstenjak nista samo izjemni športnici, ki sta kalili svoj talent v istem klubu. Sta tudi šampionki s podobno zgodbo in zgled mladim generacijam. Že leta 1998 je bilo jasno, da bosta trn v peti nasprotnicam. Čeprav sta bili konkurentki, to ni omajalo njunega prijateljstva. Najprej je po olimpijskem zlatu posegla Urška, za tem še Tina.

Spisali sta judoistično zgodovino in na poti do samega vrha spodbujali druga drugo, da iz sebe iztisneta še več zanosa. Danes je ostala nostalgija, ki bo večno grela njuni srci. Veliko bolečine sta morali pretrpeti, da bi se danes z nasmeškom vrnili v preteklost, kjer sta s svojim znojem pisali zgodovino neke športne discipline. Marsikaj bo ostalo shranjeno v predalu z napisom 'strogo zaupno', a prijateljstva ne bosta nikoli zanemarili.