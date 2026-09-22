Uspeh je slajši v dvoje: Irena in Ani sta dokaz, da rivalstvo ni potrebno (Suzy)

Tokrat je mikrofon ostal nekoliko v ozadju. V ospredje sta stopili dve ženski, ki ju povezujejo iskreno prijateljstvo, medsebojno spoštovanje in podpora. Irena Vrčkovnik in Ani Frece namreč dokazujeta, da se ustvarjalci lahko med seboj podpirajo brez tekmovalnosti. Kot vestni krajanki sta se udeležili občinskega dogodka, na katerem sta skupaj preživeli nekaj prijetnega časa, se družili, nadoknadili zamujeno, uživali v programu in poskrbeli za dobro voljo.

Razveselili sta se tudi cvetočega šopka, pred slovesom si je Ani priskrbela še Irenino knjigo. V njej je glavni junak Medo Uri, ki bo razveselil njeni hčerki. Ko nekdo poseže po delu prijatelja in ga z veseljem prenese naprej tudi najbližjim, s tem pokaže, da njegovo ustvarjanje ceni in mu priznava vrednost. Glasbenici tako dokazujeta, da je uspeh še lepši, ko ga znaš privoščiti tudi drugemu.