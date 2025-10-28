Uspešna Katarina Braniselj: 42 za 40 v neverjetnem tempu! (Suzy)

Katarina Braniselj ni spretna samo pred televizijskimi kamerami, temveč je tudi nadvse aktivna na kolesu in v supergah. Maraton je pretekla že leta 2018, potem pa vedno znova obuvala tekaške copate, saj v teku zelo uživa. Čeprav je njeno ime pogosto povezano z medijskim svetom, je njena strast do športa in teka tisto, kar jo resnično poganja. Seveda ni želela zamuditi letošnjega maratona.

Pridno je trenirala in predzadnjo oktobrsko nedeljo dosegla izjemen rezultat – uvrstila se je na deveto mesto med slovenskimi tekačicami in enaindvajseto med vsemi ženskami, kar je velik dosežek, ki priča o njeni vztrajnosti in predanosti športu. Tako si je z majhno zamudo kar sama podarila najlepše darilo za štirideseti rojstni dan, ki ga je praznovala aprila.