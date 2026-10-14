Uspešni Luka Cvetičanin: med šest najboljših v Sanremu (Suzy)

Ko se je Luka Cvetičanin z zasedbo Luka&CO. prijavil na 39. festival Sanremo Rock & Trend, si verjetno ni predstavljal, da ga bo glasbena pot pripeljala na enega najbolj slovitih italijanskih odrov. Med približno šest tisoč prijavljenimi izvajalci se je prebil med šest finalistov v kategoriji rock in tako nastopil v finalu v gledališču Ariston v Sanremu. Za slovenskega glasbenika, ki vse odločneje stopa po samostojni avtorski poti, je bil to trenutek, ki ga ne bo zlahka pozabil. »To je bil zame res poseben trenutek. Vse skupaj se je zgodilo zelo hitro in še vedno ne dojemam, kam nas je ta zgodba pripeljala,« je priznal po nastopu.

Primorec pa v Sanremo ni odnesel le svoje glasbe. Pred odhodom je na Občini Piran prevzel simbolično darilo z vinom Giuseppeja Tartinija, piransko soljo in drugimi lokalnimi izdelki ter ga osebno predal predstavnikom festivala. Sanremski uspeh je še eno pomembno poglavje v zgodbi zasedbe Luka&CO., ki vse samozavestneje stopa po svoji glasbeni poti. Luka je letos izdal avtorski skladbi Where It Ends, s katero se je predstavil na nacionalnem evrovizijskem izboru v San Marinu, in Lovec sanj.