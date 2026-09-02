Ustvarjalec zgodb v turizmu Dominik S. Černjak: Slovenija ima petzvezdično naravo in ljudi

INTERVJU

Kot vizionarskega podjetnika ga številni poznajo po revitalizaciji območja jezera Jasna v Kranjski Gori.

Ljubezen do potovanj ga spremlja od študija prava, ki ga je simbolično zaključil s potovanjem okoli sveta. Tam se je srečal z mladinskim turizmom in po vrnitvi ustanovil potovalno agencijo Collegium. Nato se je podal v politične vode, zdaj že drugi mandat vodi Turistično zvezo Slovenije, ki je lani praznovala 120 let delovanja. Kot vizionarskega podjetnika ga številni poznajo po revitalizaciji območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Oče dveh sinov se nenehno ozira v prihodnost. Julijske Alpe in Slovenija imajo po njegovem mnenju naravne danosti, da postanejo ena najbolj prepoznavnih evropskih ...