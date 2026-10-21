Ustvarjalni Alex Volasko: na rojstni dan odpira novo poglavje (Suzy)

Ko se poletje počasi poslovi, ostanejo spomini na morje, dolge večere in občutek brezskrbnosti. Prav takšno vzdušje je v novo pesem Barčica ujel Alex Volasko. Skladba, za katero je sam napisal glasbo in besedilo, je nastala letos, ko se je odločil opraviti izpit za voditelja čolna. Ker ima morje posebno mesto v njegovem srcu, ne preseneča, da je našel navdih ob slovenski obali. »Rad imam poletje in našo obalo, zato sta pesem in videospot lep spomin na tople dni. Naj vas pogrejeta zdaj, ko je hladneje,« pravi glasbenik.

Morsko zgodbo so ohranili še v videospotu, ki so ga posneli na slovenski obali. V njem sta nastopila igralca Tamara in Miha Ornik, v glasbeni zasedbi sta se Alexu pridružila Aljaž Šumej in Danej Pukl. Volasko letos praznuje 15 let glasbene kariere, v kateri je izdal pet albumov, med njimi Zvezdogleda, Zatišje in najnovejšega Ognjemet, ki je izšel konec leta 2025. Osvojil je še Slovensko popevko, njegova ustvarjalna pot pa se nadaljuje z novimi načrti. Prav na svoj rojstni dan, 10. novembra, bo predstavil šesti studijski album in pripravil veliki koncert v Ljubljani. Tako bo petnajstletnico delovanja zaznamoval z novim glasbenim poglavjem.