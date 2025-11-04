  • Delo d.o.o.
Ustvarjalni Miki Vlahovič: ženske so njegov smisel (Suzy)

Nedavno je v svet poslal novo skladbo Ti si ta, ki pripoveduje rokovsko ljubezensko zgodbo.
Od leve proti desni: Mikijev zet Gašper Repina, sin Mark, vnukinja Illa, žena Petra, hči Tia in snaha Nika
Od leve proti desni: Mikijev zet Gašper Repina, sin Mark, vnukinja Illa, žena Petra, hči Tia in snaha Nika
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
 4. 11. 2025 | 09:00
1:24
A+A-

Neumorni Miki Vlahovič ne počiva. Nedavno je namreč v svet poslal novo skladbo Ti si ta, ki pripoveduje rokovsko ljubezensko zgodbo o tem, kako moški, čeprav si tega pogosto ne priznajo, na koncu spoznajo, da jim ženske pomenijo vse – da so njihov »zrak in čudež brez napak«.

Nič presenetljivega, saj Miki slovi kot glasbenik, ki redno slavi ljubezen, še bolj ženske, ki že dolgo dajejo smisel in navdih njegovemu ustvarjanju. Odkar je pred dobrim letom postal dedek vnukinje Ille in se je hči Tia to poletje poročila ter zapustila družinsko gnezdo, je še bolj čustven.

»Pesem sem napisal kot poklon vsem gospodičnam in damam, ker ste nekaj najlepšega na svetu. V resnici ste naše muze, brez katerih moški ne moremo,« je iskren. Čeprav pogreša čase, ko je bil njegov dom poln veselja in smeha, hkrati ugotavlja, da sta s ženo Petro naredila dobro delo in otroka zadovoljno živita vsak na svojem.

»Lepo sva ju vzgojila in jima dala odlično popotnico. Znata ločiti med dobrim in slabim. Menim, da sva jima bila dober zgled,« še pravi glasbenik, ki mu družina pomeni največ.

