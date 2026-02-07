  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAMO EN PLANET

Ustvarjalni Nipke: spisal je himno planetu (Suzy)

Včasih je lahko najbolj glasno opozorilo čisto tiho: šum vetra, kaplja vode, pesek pod čevlji.
»En dan je pihal veter, drug dan je deževalo, a ravno to je naredilo snemanje v naravi zanimivo,« pravi Nipke.
»En dan je pihal veter, drug dan je deževalo, a ravno to je naredilo snemanje v naravi zanimivo,« pravi Nipke.
R. R., Foto: Arhiv organizatorja
 7. 2. 2026 | 21:00
1:16
A+A-

S takšnim pristopom je nastala avtorska skladba Samo en planet, ki jo je soustvarila ekipa Boštjana Nipiča - Nipkeja in producenta Damjana Jovića. Iz klasičnega studia so snemanje preselili ven, med oljke, kjer so burja, dež in mraz sodelovali kot nepredvidljivi 'tonski tehniki' – in del zvokov ujeli kar iz naravnih materialov: kamnov, zemlje, peska in lesa. Pesem govori o rečeh, ki jih jemljemo za samoumevne, dokler nam jih ne začne primanjkovati – vodi, zraku, rodovitni prsti in stabilnemu podnebju. Projektu so se kot gostujoči pevci zaradi edinstvenega ustvarjalnega pristopa pridružili še Eva Boto, Gregor Štrasbergar - Štras in Luka Sešek. Jović proces opiše zelo prizemljeno: »Svež zrak prinaša 'čiste misli', zato se iskren namen še bolj sliši.« Skladba je dobila tudi videospot, celotno sporočilo pa je preprosto, a učinkovito: vsak od nas prispeva kapljo v jezero sprememb in od nas je odvisno, kakšno prihodnost bomo soustvarili.

Samo1planet je projekt Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS, s katerim želijo okoljske teme približati ljudem na način, ki nagovarja srce, ne le razuma.
Samo1planet je projekt Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS, s katerim želijo okoljske teme približati ljudem na način, ki nagovarja srce, ne le razuma.

Več iz teme

NipkeglasbahimnaZemljaokoljeplanetpesem
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMO EN PLANET

Ustvarjalni Nipke: spisal je himno planetu (Suzy)

Včasih je lahko najbolj glasno opozorilo čisto tiho: šum vetra, kaplja vode, pesek pod čevlji.
7. 2. 2026 | 21:00
20:25
Bulvar  |  Domači trači
EDINSTVENA

Tako je Alenka Bratušek izstopala s svojo obleko na Koroškem (FOTO)

Na gradbišču je bilo skoraj nemogoče spregledati ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.
7. 2. 2026 | 20:25
19:37
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Najbolj uspešni ljudje so rojeni v teh mesecih

Razkrivamo, kateri meseci prinašajo največ uspeha.
7. 2. 2026 | 19:37
19:24
Bulvar  |  Tuji trači
RAZOČARANI NAD NASTOPOM

Mariah Carey na otvoritvi OI pela v italijanščini, internet ni navdušen: »Zakaj je bila sploh tam?«

Ker ne organizatorji ne pevkina ekipa za zdaj niso ponudili pojasnila, si je spletna javnost odgovorila kar sama.
7. 2. 2026 | 19:24
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽIGA ŠEŠKO

Mladinski prvak iz 10. nadstropja

Zasavje, točneje Hrastnik, je dalo številne športne junake. Zadnji je 17-letni tenisač, ki je pred dnevi osvojil mladinski turnir odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Pisal bo zgodovino, mu napovedujejo mnogi.
Drago Perko7. 2. 2026 | 19:00
18:30
Novice  |  Svet
TEORIJA ALI RESNICA?

Donald Trump ima »še štiri mesece življenja, njegovi možgani pa se krčijo«, trdi strokovnjak

V oddaji je med drugim govoril o domnevnih znakih frontotemporalne demence in trdil, da bi to pojasnjevalo trenutke, ko Trump »odtava« v govoru.
7. 2. 2026 | 18:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki