Ustvarjalni Nipke: spisal je himno planetu (Suzy)

S takšnim pristopom je nastala avtorska skladba Samo en planet, ki jo je soustvarila ekipa Boštjana Nipiča - Nipkeja in producenta Damjana Jovića. Iz klasičnega studia so snemanje preselili ven, med oljke, kjer so burja, dež in mraz sodelovali kot nepredvidljivi 'tonski tehniki' – in del zvokov ujeli kar iz naravnih materialov: kamnov, zemlje, peska in lesa. Pesem govori o rečeh, ki jih jemljemo za samoumevne, dokler nam jih ne začne primanjkovati – vodi, zraku, rodovitni prsti in stabilnemu podnebju. Projektu so se kot gostujoči pevci zaradi edinstvenega ustvarjalnega pristopa pridružili še Eva Boto, Gregor Štrasbergar - Štras in Luka Sešek. Jović proces opiše zelo prizemljeno: »Svež zrak prinaša 'čiste misli', zato se iskren namen še bolj sliši.« Skladba je dobila tudi videospot, celotno sporočilo pa je preprosto, a učinkovito: vsak od nas prispeva kapljo v jezero sprememb in od nas je odvisno, kakšno prihodnost bomo soustvarili.

Samo1planet je projekt Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS, s katerim želijo okoljske teme približati ljudem na način, ki nagovarja srce, ne le razuma.