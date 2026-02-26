  • Delo d.o.o.
NA VALENTINOVO

Ustvarjalni Žan Videc predstavil prvenec Neznano (Suzy)

Na večer zaljubljenih je v poldrugi uri predstavil vse svoje uspešnice.
Znan je po svojem izrazitem vokalu.
Znan je po svojem izrazitem vokalu.
M. P., Foto: Marko Pigac
 26. 2. 2026 | 17:00
1:09
A+A-

Žan Videc, eden naših najboljših mladih vokalistov, je v mariborskem Sodnem stolpu na valentinov večer premierno predstavil dolgo pričakovani prvenec Neznano, album, na katerega so oboževalci čakali vse od njegove zmage na 43. festivalu Melodije morja in sonca. Razprodan koncert je napovedal dobro popotnico za nastopa, ki ju bo imel 6. marca v gledališču Park v Murski Soboti in 22. aprila v Siti Teatru v Ljubljani. »Sodni stolp je bila moja želja, ker gre za poseben prostor in ambient, v katerem lahko moja glasba res zaživi. Poleg tega je to moj Maribor, mesto, kjer sem doma in kjer se je vse začelo,« je misli strnil eden najprodornejših vokalov nove generacije. Na večer zaljubljenih je v poldrugi uri predstavil vse svoje uspešnice, občinstvo se mu je pri najbolj prepoznavni skladbi Neznano pridružilo s stoječimi ovacijami. »Zdaj gremo pa na špricer,« je ob koncu povabil zbrane.

Žan je debitantski album Neznano predstavil v domačem Mariboru.
Žan je debitantski album Neznano predstavil v domačem Mariboru.

