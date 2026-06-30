Uživaški Dare Kaurič: na Pagu ga mika ribolov (Suzy)

»Ti vroči dnevi so res nekaj, kar mi ni ravno pri srcu. Raje imam pomladne in jesenske dni, ko je dnevna temperatura malce bolj normalna,« pove v svojem značilnem hudomušnem slogu. To še ne pomeni, da se poleti dolgočasi. »Ker sem tak, kot sem, si vroče dni na dopustu občasno še malce ogrejem. Po jutranjem ulovu ribic sem se nekega dne kar sam odpravil za štedilnik, da še malo segrejem že tako vroče trenutke,« se pošali.

Na Pagu Dare ne lovi le glasbenega navdiha, ampak tudi sveže ribe in nepozabne okuse. FOTO: osebni arhiv

Čeprav zase pravi, da ni velik ekspert za kuhanje, z veseljem poprime za kuhalnico in se pridruži prijatelju Robertu, ki je, kot pravi Kaurič, pravi kuharski mojster. Posebno mesto v njegovem srcu ima ob tem otok Pag, kamor zahaja že 30 let. »Vsako leto pridem vsaj za nekaj dni – na dobro jedačo in pijačo,« razkriva. Očitno je prav tam našel svoj poletni raj, kjer se prepletajo morje, prijateljstvo, sveže ulovljene ribe in preprosti trenutki, ki jih najbolj ceni. A. M., foto osebni arhiv