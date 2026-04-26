V ekipi Nine Pušlar odmeva jok novorojenčka: Svit je dobil bratca Maja (Suzy)

V glasbenem zakulisju ene najbolj priljubljenih slovenskih ekip je znova živahno kot že dolgo ne. Basist spremljevalne zasedbe Nine Pušlar, Jernej Kržič, in njegova partnerka Katja Sever Kržič, ki Nini pomaga s spremljevalnimi vokali, sta se razveselila drugega otroka. Prvorojenec Svit je tako dobil bratca Maja. A tu se zgodba šele prijetno zaplete. Ker je v veselem pričakovanju tudi Nina, se zdi, da je časovni razpored v ekipi skoraj filmsko usklajen. Oder, studio in zdaj še porodnišnice – vse v istem ritmu.

Kitarist je drugič postal očka. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Par, ki že leta diha skupaj tako glasbeno kot zasebno, ima doma nov razlog za neprespane noči in velike nasmehe. In če kdo zna držati tempo, ko življenje nekoliko pospeši, sta to zagotovo Jernej in Katja. Po vsem sodeč bo imela skupina v prihodnje nekaj časa več otroškega smeha kot tonskih vaj. V uredništvu družinici iskreno čestitamo!