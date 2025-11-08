V našo novinarko uperili avtomatsko orožje (Suzy)

Iz Palestine sta se Vesna Milek in Žiga Smolič vrnila prek jordanske meje. Zaradi varnostnih razlogov je lahko šele zdaj povedala, kaj sta tam počela. Smolič je bil na okupirani zemlji že pred dvema letoma zaradi svojega doktorata in prav njegovi dragoceni stiki so jim ob pomoči aktivistov iz Hebrona omogočili, da sta se varno prebila na območje južnega hribovitega dela Palestine, v Masafer Yatto.

Pričevanja ljudi so jo globoko pretresla.

Življenje, kot si ga ne predstavljamo

»Tam se palestinski kmetje vsakodnevno soočajo z rušenjem svojih domov, z napadi izraelskih priseljencev, s požigi domov in imetja, pretepanjem, streljanjem, uničevanjem dreves in klanjem njihovih ovac,« pripoveduje ogorčena novinarka in pisateljica, ki je imela edinstveno priložnost, da opravi intervjuje z ustvarjalci palestinskega dokumentarnega filma Edina zemlja (No Other Land). Ta je letos prejel celo oskarja, Vesni pa sta o krutem življenju z nenehnim nasiljem pripovedovala režiserja Basel Adra in Hamdan Ballal. »Slednjega so komaj tri tedne po prestižni filmski nagradi na njegovem domu napadli izraelski priseljenci, nato pa ga je hudo ranjenega zaprla in mučila še izraelska vojska,« pove vidno pretresena. »V vasi Susya sva preživela dva dneva in prespala na domu aktivista in sodelavca pri filmu, Naserja. Na lastne oči sva spremljala življenja kmetov in njihovih žena ter otrok, ki živijo v nenehnem strahu pred novimi napadi. Prisiljeni so organizirati lastne nočne straže, da pred največkrat zamaskiranimi napadi zaščitijo najranljivejše,« opisuje agonijo preganjanega ljudstva na Zahodnem bregu.

Smrt nedolžnih fantov

Od tam sta pot nadaljevala v Betlehem, nato v Jeruzalem, kjer naj bi ju sprejela še preostala filmska soustvarjalca Rachel Szor in Juval Abraham. »Žal nama je Juval sporočil, da trenutno ne more dajati intervjujev. Iz Jeruzalema sva čez nadzorne točke potovala v Ramalo, upravno in ekonomsko središče Palestine, naredila številne intervjuje, nato nadaljevala popotovanje v mesti Nablus in Jenin, kjer sva želela govoriti z nekaterimi od 20.000 ljudi iz begunskega taborišča, ki jih je izraelska vojska v začetku tega leta prisilno izselila. V Nablusu sva bila priča streljanju izraelske vojske na ulicah, v zračnem napadu je ubila tri mlade fante, ki so jih zahodni mediji označili za teroriste,« pove, kaj je izvedela o vojnih grozotah. Postalo je vse bolj nevarno in njuna zgodba, da kot turista romata po verskih krajih, ni bila več prepričljiva. »Ko sva se vračala, so naju na nadzorni točki izraelski vojaki z uperjenim avtomatskim orožjem odvedli na zaslišanje,« se spominja trenutka, ko se je zbala za svoje življenje. Podrobnejšo zgodbo bomo spremljali v Sobotni prilogi, kjer se bo poglobila v nekaj, kar lahko naslovimo kot junaško novinarsko delo.

