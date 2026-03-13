V odnosih se pokaže, kar je bilo pod površjem (Suzy)

POMLADNI PLES MARSA IN VENERE

V marcu kozmična ljubimca zamenjata vlogi. Planet akcije, Mars, bo v intuitivnih ribah do 9. aprila 2026, medtem ko se Venera do konca meseca preobleče v vojaška oblačila, saj je v ovnu.

Osvajalec Mars postane intuitiven, Venera prevzame vajeti vodenja, tako se dinamika odnosov v tem mesecu močno spremeni. Zdaj se pojavi potreba po jasnosti. Kaj čutite? Kaj želite? Kam gre odnos? In še pomembneje: ali ima odnos energijo življenja ali samo navade? Ognjena Venera namreč prinaša ljubezen, ki je neposredna, spontana in iskrena do točke, na kateri ni več prostora za olepševanje. V tem obdobju odnosi ne stojijo, ampak se premikajo. Ognjena Venera Venera v ovnu ne razpravlja dolgo o preteklosti. Ne analizira v nedogled. Ne čaka, da se stvari popravijo same od sebe. Spodbuja akcijo – ...