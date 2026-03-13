V odnosih se pokaže, kar je bilo pod površjem (Suzy)
V marcu kozmična ljubimca zamenjata vlogi. Planet akcije, Mars, bo v intuitivnih ribah do 9. aprila 2026, medtem ko se Venera do konca meseca preobleče v vojaška oblačila, saj je v ovnu.
Galerija
Kaj čutite? Kaj želite? Kam gre odnos?
Shana Flogie, FOTO: Getty Images
13. 3. 2026 | 09:00
6:33
A+A-
Osvajalec Mars postane intuitiven, Venera prevzame vajeti vodenja, tako se dinamika odnosov v tem mesecu močno spremeni. Zdaj se pojavi potreba po jasnosti. Kaj čutite? Kaj želite? Kam gre odnos? In še pomembneje: ali ima odnos energijo življenja ali samo navade? Ognjena Venera namreč prinaša ljubezen, ki je neposredna, spontana in iskrena do točke, na kateri ni več prostora za olepševanje. V tem obdobju odnosi ne stojijo, ampak se premikajo.
Ognjena Venera
Venera v ovnu ne razpravlja dolgo o preteklosti. Ne analizira v nedogled. Ne čaka, da se stvari popravijo same od sebe. Spodbuja akcijo – ...
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.