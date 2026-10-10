AVTOMOBILI

V pločevino zaljubljeni slovenski zvezdniki: v tujino po mrcino (Suzy)

Slavni in uspešni moški kmalu ugotovijo, da jim avtomobila ni več treba izbirati le po tem, ali bodo z njim brez težav prišli iz Ljubljane do Kopra. Ne zanima jih toliko poraba goriva kot število valjev, namesto prostornine prtljažnika jih bolj vznemirja, koliko konjev se skriva pod pokrovom.

Galerija Bojan Cvjetićanin se je kot otrok razveselil nove igrače.

R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram, facebook

Pri slovenskih zvezdnikih je ta preobrazba zelo zanimiva. Slovenija je majhna, razdalje so kratke, prometne omejitve jasne, vendar se med tistimi, ki so s športom, glasbo, televizijo ali drugimi dejavnostmi prišli do lepih zaslužkov, vedno najde kdo, ki del svojega uspeha spremeni v štiri kolesa in glasen izpušni sistem. Čeprav med našimi zvezdniki najdemo tudi precej zadržane avtomobilske okuse, imajo nekateri do svojih jeklenih konjičkov skoraj romantičen odnos. Kupujejo jih zaradi udobja, zbirateljstva, prestiža ali jim je všeč občutek, ko pritisnejo na plin. Marsikoga zanima, zakaj jih ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →