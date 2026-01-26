Valentino Garavani: slovo modnega velikana (Suzy)

Obleke, ki jih je ustvarjal, so bile zelo podobne tisti, ki jo je izbral kostumograf za prelestno igralko. Vse od tedaj se je zvezda italijanskega oblikovalca strmo vzpenjala, oboževale so ga tako manekenke kot estradnice, in čeprav se je upokojil že pred 17 leti, je ostal eden tistih, ki so postavljali smernice modni industriji. Ob njegovi smrti je jokalo veliko zvezdnic, ki so z njim spletle tesne vezi, mi pa poglejmo nekaj njegovih najlepših oblek.

Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.

Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.

Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.

Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.

S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.

Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005.

Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.

Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.

Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.