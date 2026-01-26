  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBOŽEVALE SO GA ZVEZDE

Valentino Garavani: slovo modnega velikana (Suzy)

Veliki mojster rdeče barve in večernih oblek je pridobil veliko oboževalk, ko je v filmu La dolce vita Anita Eckberg skočila v fontano Trevi.
Leta 1993 je Sharon Stone v poročni obleki nastopila na njegovi modni reviji.

Leta 1993 je Sharon Stone v poročni obleki nastopila na njegovi modni reviji.

Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.

Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.

Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.

Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.

Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.

Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.

Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.

Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.

S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.

S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.

Jan. 6, 2014 - Hollywood, CA, USA - KRT ENTERTAINMENT STORY SLUGGED: OSCARS KRT PHOTOGRAPH BY HAHN/KHAYAT/NEBINGER/ABACA PRESS (February 27) HOLLYWOOD, CA -- Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005. (mvw) 2005,Image: 212236954, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Jan. 6, 2014 - Hollywood, CA, USA - KRT ENTERTAINMENT STORY SLUGGED: OSCARS KRT PHOTOGRAPH BY HAHN/KHAYAT/NEBINGER/ABACA PRESS (February 27) HOLLYWOOD, CA -- Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005. (mvw) 2005,Image: 212236954, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.

Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.

Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.

Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.

Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.

Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.

Lani je Kaia Gerber oblekla njegovo vintage obleko.

Lani je Kaia Gerber oblekla njegovo vintage obleko.

Leta 1993 je Sharon Stone v poročni obleki nastopila na njegovi modni reviji.
Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.
Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.
Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.
Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.
S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.
Jan. 6, 2014 - Hollywood, CA, USA - KRT ENTERTAINMENT STORY SLUGGED: OSCARS KRT PHOTOGRAPH BY HAHN/KHAYAT/NEBINGER/ABACA PRESS (February 27) HOLLYWOOD, CA -- Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005. (mvw) 2005,Image: 212236954, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no
Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.
Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.
Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.
Lani je Kaia Gerber oblekla njegovo vintage obleko.
T. K., Foto: Profimedia
 26. 1. 2026 | 10:25
0:44
A+A-

Obleke, ki jih je ustvarjal, so bile zelo podobne tisti, ki jo je izbral kostumograf za prelestno igralko. Vse od tedaj se je zvezda italijanskega oblikovalca strmo vzpenjala, oboževale so ga tako manekenke kot estradnice, in čeprav se je upokojil že pred 17 leti, je ostal eden tistih, ki so postavljali smernice modni industriji. Ob njegovi smrti je jokalo veliko zvezdnic, ki so z njim spletle tesne vezi, mi pa poglejmo nekaj njegovih najlepših oblek.

Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.
Ko je Cate Blanchett zmagala na oskarjih leta 2014, je nosila njegovo rumeno obleko. Prav tako Sophia Loren 1991. in Julia Roberts deset let za njo.

Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.
Halle Berry je na podelitvi zlatih globusov 2002. nosila njegovo obleko.

Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.
Gwyneth Paltrow je menda neutolažljiva, saj sta bila z oblikovalcem tesna prijatelja.

Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.
Niti Jennifer Aniston se mu ni mogla upreti, ko je pred 22 leti oblekla še eno lepo črno obleko.

S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.
S prelepo vlečko je leta 2004 navdušila Jennifer Garner.

Jan. 6, 2014 - Hollywood, CA, USA - KRT ENTERTAINMENT STORY SLUGGED: OSCARS KRT PHOTOGRAPH BY HAHN/KHAYAT/NEBINGER/ABACA PRESS (February 27) HOLLYWOOD, CA -- Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005. (mvw) 2005,Image: 212236954, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no
Jan. 6, 2014 - Hollywood, CA, USA - KRT ENTERTAINMENT STORY SLUGGED: OSCARS KRT PHOTOGRAPH BY HAHN/KHAYAT/NEBINGER/ABACA PRESS (February 27) HOLLYWOOD, CA -- Cate Blanchett holds her Oscar for best supporting actress in the press room during the 77th Annual Academy Awards in Hollywood, California, on Sunday, February 27, 2005. (mvw) 2005,Image: 212236954, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.
Boginja v zelenem: Kate Winslet pred osemnajstimi leti.

Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.
Hollywoodska ljubljenka Anne Hathaway se je največkrat zatekla k njegovim kreacijam, bila sta si zelo blizu.

Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.
Pred dvema letoma je Pedro Pascal na Met Gala osupnil s svojo izbiro.

Lani je Kaia Gerber oblekla njegovo vintage obleko.
Lani je Kaia Gerber oblekla njegovo vintage obleko.

Več iz teme

Valentino Garavanismrtmoda
ZADNJE NOVICE
09:55
Šport  |  Odmevi
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
26. 1. 2026 | 09:55
09:45
Novice  |  Slovenija
SVET AVTOMOBILIZMA

Matjaž Tomlje, ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov: iz Dolenjskih Toplic v Le Mans (FOTO)

Zgodba Matjaža Tomljeta, ki je navduševal v svetu avtomobilizma in posla, je danes še zanj čisto nora.
Jure Predanič26. 1. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 09:35
09:17
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
26. 1. 2026 | 09:17
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nesreča na južni obvoznici: voznica po prevračanju padla iz avta!

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
26. 1. 2026 | 09:05
08:51
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O SPANJU

Strokovnjaki razkrivajo večerno rutino, ki vodi do 8 ur kakovostnega spanca brez tablet in zapletenih trikov

Ključ ni v tem, kdaj ležemo v posteljo, temveč kaj počnemo ure pred tem.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 08:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki