V ljubljanski Odiseji je v razprodani dvorani potekal dogodek ŽIVIM. ZARES., posvečen skrbi zase, dobremu počutju in pristnim odnosom. Večer je odprla radijska voditeljica Jana Morelj Vidmar, po odmoru sta se ji na odru pridružili sodelavki iz Denis Avdić Showa Lara Tošić in Ota Širca Roš. Saša Einsiedler je spregovorila o spopadanju z diagnozo raka in občutkih krivde, ki lahko spremljajo bolezen. Psihoterapevt Zlatko Bojanović je opozoril na življenje na avtopilotu in pomen prepoznavanja lastnih potreb, dr. Milan Hosta je občinstvo vodil skozi preproste dihalne vaje za umiritev in obvladovanje stresa.

Vrhunec večera je bilo predavanje zdravnice dr. Sanele Peresciutti, širši javnosti znane kot Sanela Banović. S toplino in humorjem je govorila o pomenu bližine, smeha in medsebojne opore ter spomnila, kako pomembno je najbližjim povedati, koliko nam pomenijo. Njene besede so obiskovalce nasmejale in ganile, ob koncu so njo in preostale govorce nagradili s stoječimi ovacijami. Po skoraj štirih urah so obiskovalci odšli domov z novimi spoznanji in vajami, ki jih lahko vključijo v vsakdan.