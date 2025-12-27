Večno najboljši božični filmi: Sam doma, Čudež na 34. ulici, Grinč ... (Suzy)

Božični filmi niso le zabava, temveč ritual. Gledamo jih iz nostalgije, zaradi občutka doma ali ker december brez njih ne bi bil prazničen. Kot si nekateri ne predstavljajo božiča brez filma Sam doma ali Čudež na 34. ulici, drugi ne morejo brez Grinča. To so filmi, ki so prestali zob časa – in jih vsako leto znova gledamo z istim veseljem.

Božične počitnice (1989) Kaotičen božič družine Griswold je bliže resničnosti, kot bi si radi priznali. Film prikazuje družinsko disfunkcionalnost z veliko humorja in je idealna izbira za tiste, ki imajo radi 'realistične' praznike.

Predbožična mora (1993) Temna, a čarobna animacija o identiteti in praznikih prepleta noč čarovnic in božič v edinstvenem slogu.

Božiček (1994) Navaden oče po nesreči postane Božiček, ko ta zaradi njega pade s strehe. Film združuje humor, družinske odnose in fantazijo ter je sprožil celo franšizo s nadaljevanji.

Škrat (2003) Zgodba govori o odraslem moškem, vzgojenem med škrati, ki odkrije resnični svet. Veliko prizorov v New Yorku so posneli brez zaprtja ulic – z resničnimi mimoidočimi.

Pravzaprav ljubezen (2003) Prepletene ljubezenske zgodbe v Londonu, vsaka s svojo bolečino in upanjem, so postale marsikomu najljubše. Morda tudi, ker je igralska zasedba ena najbolj zvezdniških med vsemi božičnimi filmi.

Kako se izogniti božiču (2004) Zakonca se odločita preskočiti božič, kar sproži kaos v soseski. Film satirično prikazuje pritisk 'popolnih praznikov'. Idealna izbira za tiste, ki jih decembrska histerija utrudi, temelji pa na romanu Johna Grishama, znanega pisca kriminalk.

Polarni vlak (2004) Vizualno spektakularna animacija o veri v čudeže nagovarja otroke in odrasle, ki dvomijo. O sreči, čarobnosti, veselju. In če še ne veste, je Tom Hanks posodil glas več različnim likom v filmu.

Umri pokončno (1988) Akcijski film, ki se odvija na božični večer, sproža večne razprave. John McClane dokazuje, da je božič lahko tudi glasen in kaotičen. Film je postal nepričakovana praznična klasika in scenarist je večkrat poudaril, da je božič ključni del zgodbe, ne naključje.