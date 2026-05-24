Velenjski raper in igralec razkril svojo najtežjo življenjsko bitko: »Izgubil sem voljo do življenja« (Suzy)

ŽIVLJENJE GA JE USTAVILO

Triiiple je iskreno spregovoril o izgorelosti, ločitvi, veri, terapiji in življenju očeta samohranilca, ki ga je popolnoma spremenilo.

Velenjski raper je pri trinajstih ustanovil svojo prvo hiphopovsko skupino, pri petnajstih podpisal pogodbo z založbo, nato je spoznal tudi manj bleščečo plat življenja. Danes je oče samohranilec, igralec, človek, ki je po izgorelosti znova našel vero, glasbenik, ki v novi pesmi Napredek iskreno govori o tem, kako težko se je včasih pobrati. Ko je bil hospitaliziran zaradi izgorelosti, se je prvič po dolgem času zares ustavil. Ne za dan ali dva, ne le toliko, da bi zajel sapo ter nato spet nadaljeval po starem. Ustavil se je, ker mu je telo zelo jasno sporočilo, da tako ne gre več. »V ...