Velik korak Žana Serčiča, kupil je družinsko gnezdo (Suzy)

VELIK KORAK

Star je komaj trideset let, a je že polovico življenja profesionalni glasbenik.

Ljubezen do glasbe in trdo delo sta se mu obrestovala, saj je postal eden najbolj predvajanih izvajalcev pri nas, njegovi koncerti so polni do zadnjega kotička vsakega prizorišča. Mojster romantike, ki je že nekaj časa srečen tudi zasebno, je nedavno odprl novo poglavje. Deček iz Lenarta v Slovenskih Goricah, ki se je javnosti predstavil v oddaji Slovenija ima talent ter se razvil v enega najbolj prepoznavnih pevcev in producentov pri nas, že 15 let plete zgodbo o uspehu. V zadnjih letih, odkar je njegova priljubljenost strmo narasla, se je Žana Serčiča celo prijel vzdevek 'mojster romantike' ...