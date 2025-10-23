Velika akcija Ane Petrič (Suzy)

Ana Petrič se že dolgo zavzema za starejše, medgeneracijsko sodelovanje in naš lepši jutri. Letos se že desetič loteva akcije Mala pozornost za veliko veselje, v kateri poskuša narisati nasmehe na obraze starejših in prižgati iskrice v njihovih očeh. Želi si, da za praznike nihče v domu in centru starejših ne bi ostal brez voščilnice. »Cilj je zbrati 22 tisoč prazničnih voščil. Predvsem jih bodo veseli tisti, ki nimajo svojcev ali pogostih obiskov ali pa v njihovih nabiralnikih pristanejo zgolj položnice in reklame. Želim si, da bi bilo letos s pomočjo ljudi, srčnostjo in kreativnostjo drugače. Zato prosim, da napišete kratko praznično pismo ali voščilnico z lepimi željami in pozitivnimi mislimi. Pomembno je, da je sporočilo pozitivno, napisano na roke, črke pa morajo biti dovolj velike in berljive. Zaželeno je, da na praznično voščilo tudi kaj prilepite ali narišete, da bo res nekaj posebnega. Voščila do ponedeljka, 1. decembra, pošljite na naslov MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJE – Ana Petrič in Prostorček, Gerbičeva ulica 37, 1380 Cerknica,« poziva. Vsa praznična voščila bodo pregledali, jih vložili v praznične škatle, z dopisom in zahvalo za razdeljevalce in obvestilom za prejemnike ter posredovali naprej do starejših po vsej Sloveniji.