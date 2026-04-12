Velika noč pri slavnih: pirhi za srečo in mir v srcu (Suzy)

Vsak po svoje je ustvaril barvit velikonočni utrip – poln raznolikih okusov, dragocene dediščine in pristne bližine najdražjih.

Iz roda v rod

Na fotografiji so tri generacije glasbene rodbine Avsenik, ki nam je tudi letos zaželela mir v srcu, toplino v domu in lepe trenutke z najbližjimi.

Kraljica zajtrkov

Alenko Ružič Jovović bi lahko okronali za kraljico velikonočnih zajtrkov. Okusi se povežejo z estetiko in starinski porcelan ni samo podlaga za slastno potico, ampak časovni stroj neprecenljivih zgodb. Na sredini so pirhi, ki so se čez noč namakali v teranu.

Pojedina Lare Medved in Blaža Švaba

Jutro za prijatelje

Ko na pojedino vabita Lara Medved in Blaž Švab, brbončice poskakujejo od sreče. To so letos okusili njuni prijatelji, med katerimi so bili Boštjan Romih z Nino in Martina Švab z Miho.

Dejan Krajnc

Njegov prvi

Dejan Krajnc je sporočil, da je njegov sin Lev dočakal prvo pisanko in kar na morju okusil prvi blagoslovljeni zajtrk.

Dejan Vunjak

Mir v srcu

Dejan Vunjak je v miniaturni košarici z živahnimi prazničnimi odtenki in mirom v srcu pričaral vzdušje cvetoče pomladi.

Kuža Ilke Štuhec

Prikupno

Kdo pravi, da kuža ne more postati zajček? Če je tvoja gospodarica Ilka Štuhec, ti vsaj na veliko noč zrastejo ušesa.

Velikonočna zajčica Rebeka Dremelj

Nevidne kalorije

Velikonočna zajčica Rebeka Dremelj je spletnim prijateljem zaželela pisana jajčka, sladko potico in nevidne kalorije. Prepričani smo, da sta se vsaj prvi dve ideji marsikomu uresničili.

Papirnate pisanice Tjaše Kokalj Jerala

Papirnate pisanice

Tjaša Kokalj Jerala ni razočarala z domiselno okrasitvijo in kreativno širino. Hčerkama je celo uredila pričeski v duhu časa, namesto pisanic iz apnenčastega ovoja pa so nastale ročno izdelane papirnate različice in slastni kolački v cvetlični preobleki.

Tanja Žagar in njeni prihi

Otroška domišljija

Tanja Žagar se je pohvalila, da sta njena otroka zelo iznajdljiva. Na sončno trato pred hišo sta privlekla veje in nanje obesila vse, kar jima je prišlo pod roke. En, dva, tri, velikonočna dekoracija že stoji.