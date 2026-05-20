Velika strast Aleša Smrekarja: Obožuje potovanja (Suzy)

Aleš Smrekar je radiu predan že od mladosti. Na Radio Slovenija je prišel leta 1993 kot študent prvega letnika novinarstva – in ostal. S svojim prepoznavnim glasom in edinstvenim slogom vodenja že leta navdušuje ljubitelje športa, prav tako ga cenijo tudi športniki, saj je prijazen, profesionalen in korekten. V dobrih 30 letih je z mnogimi spletel prijateljske vezi in se z njimi včasih srečuje zunaj studia in tekem. Ko ugasne radijski mikrofon, Aleš najraje spakira kovčke in se odpravi na potep.

Še posebno lepe spomine ima na obisk sanjskega Mavricija, ki navdušuje s svojo eksotiko: turkiznim morjem, peščenimi plažami in tropskim rastlinjem. Potovanje na idilični otok je združil z obiskom prijatelja, nekdanjega deskarja na snegu Roka Flandra, ki si je tam ustvaril družino. Iz surferskega bara je s prijateljem zgradil uspešno kulinarično zgodbo, ki se širi tudi po Evropi. Aleš je bil vesel, da mu je Rok razkazal otok, še posebno kotičke, ki drugim turistom pogosto ostanejo skriti.