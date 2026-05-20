Velika strast Tomaža Kovšce: blažen med bonsaji (Suzy)

Tomaž Kovšca, ki ga gledalci dobro poznajo kot glas rokometnih in kolesarskih prenosov, neguje presenetljivo ustvarjalno strast, o kateri doslej ni veliko govoril. V prostem času sicer zelo rad sede na kolo, a še raje zaviha rokave in poprime za orodje, saj je predan precej manj znani ljubezni – bonsajizmu. Tomaž je namreč eden vodilnih slovenskih bonsajistov. Njegov potrpežljivi svet estetike mu predstavlja dragoceno ravnovesje v hitrem vsakdanu.

Zanj miniaturna drevesa niso le hobi, temveč način življenja in pomembna protiutež stresu novinarskega dela. V družinski hiši na obrobju Ljubljane se poznajo sledovi njegove predanosti: v posodah rastejo drevesa, ki jih je z leti predano oblikoval v miniaturne mojstrovine.

Svojega znanja pa Tomaž ne zadržuje zase, temveč ga v svoji mednarodni bonsajski šoli z veseljem prenaša tudi na druge.