Ven Jemeršić in Jure Košir: stara in odlična naveza (Suzy)

Kdo bi si mislil, da zgodba enega naših najbolj produktivnih režiserjev in enega najboljših slovenskih alpskih smučarjev traja že skoraj trideset let? Ven Jemeršić je na instagramu objavil sproščen skupni posnetek z Juretom Koširjem in ob tem razkril, da se je vse začelo že davno – ko je Jure pred njegovo kamero rapal v videopotu za skladbo Ko sovražnik ne spi skupine Pasji Kartel.

»Takrat je bil on že na vrhuncu kariere, moja se je šele začenjala,« je iskreno priznal. Fotografija, ki jo je delil, je nastala med snemanjem projekta ob 30. obletnici skupine Siddharta, ko sta se stara znanca znova ujela v isti kader. Ta skupni trenutek danes deluje kot tih opomnik, da nekatere poti kljub času ostanejo prepletene. Med njima se čuti pristna sproščenost in dolgoletno poznanstvo, ki presega posamezne projekte. Jure pa tudi po vseh teh letih ostaja človek, ki pred objektivom naravno zaživi – z isto karizmo, zaradi katere že desetletja pritegne pogled.