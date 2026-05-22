Venera v kvadratu z Neptunom: najprej se razblini iluzija, nato se pokaže resnica (Suzy)

RAZBLINJANJE ILUZIJE

Dvaindvajsetega maja 2026 naredi Venera kvadrat na Neptun.

Ta planetarna konfiguracija prinaša zelo občutljivo, a hkrati pomembno dinamiko v odnosih. Venera v raku se najprej zaplete v kvadrat z Neptunom v ovnu, s čimer se realnost za trenutek zabriše.T o je energija, s katero lahko hitro idealizirate nekoga ali vidite nekaj, kar si želite – ne nujno tistega, kar res je. V odnosih se lahko pojavi razočaranje, občutek, da nekaj ni tako, kot ste verjeli, trenutek, ko se iluzija razblini. To ni nujno negativno, a je točka, na kateri se morate iskreno vprašati, ali ste ignorirali svojo resnično potrebo po bližini, varnosti, ljubezni. Ste nekaj povzdignil ...