SHANA FLOGIE

Venera v vodnarju: Zdaj podpisujemo pogodbo s svojo usodo (Suzy)

Povezave, ki temeljijo na nadzoru, tišini ali neizrečenih pričakovanjih, bodo postale utesnjujoče.
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie, Foto Getty images
 16. 1. 2026 | 09:00
7:01
A+A-
Ko Venera 17. januarja zapusti resnobnega kozoroga in prestopi prag neodvisnega vodnarja, kjer bo ostala do 10. februarja, se v odnosih zgodi premik, ki ga ne moremo več ignorirati. Po obdobju preverjanja zrelosti, odgovornosti in temeljnih struktur si ljubezen zdaj želi zadihati drugače. Ne iz potrebe po pobegu, temveč iz potrebe po resnici. Venera v vodnarju ne išče varnosti za vsako ceno – išče svobodo, ki ne ogroža bližine, temveč jo naredi iskreno. V tem času se odnosi ne bodo več držali starih pravil, če ta niso več živa. Povezave, ki temeljijo na nadzoru, tišini ali neizrečenih ...

Več iz teme

odnosiljubezenčassvetovalnicaShana Flogieduhovnostastrologijahoroskopastro
