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MATERINSTVO JO IZPOLNJUJE

Vesela novica Anne Hathaway: pričakuje tretjega otroka (Suzy)

Nosečnost je dolgo uspešno skrivala pred javnostjo.
Veselo novico je delila na družabnih omrežjih.

Veselo novico je delila na družabnih omrežjih.

Tudi na letošnji Met Gali maja je nosečnost uspešno skrivala.

Tudi na letošnji Met Gali maja je nosečnost uspešno skrivala.

Z možem, s katerim sta poročena že dvanajst let, vzgajata sinova Jonathana in Jacka.

Z možem, s katerim sta poročena že dvanajst let, vzgajata sinova Jonathana in Jacka.

Veselo novico je delila na družabnih omrežjih.
Tudi na letošnji Met Gali maja je nosečnost uspešno skrivala.
Z možem, s katerim sta poročena že dvanajst let, vzgajata sinova Jonathana in Jacka.
M. F., Foto: profimedia
 5. 7. 2026 | 17:00
2:08
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Zvezdnica filmov Hudičevka v Pradi, Nesrečniki, Princeskin dnevnik in številnih drugih Anne Hathaway je sporočila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. »Lahko si predstavljam, da bi imela še enega otroka. Nosečnost in starševstvo sta pogosto prikazana le v najlepši luči, kot da je vse popolno, vendar iz lastnih izkušenj vem, da je resničnost veliko bolj zapletena,« je marca 2022 v intervjuju za revijo WSJ Magazine povedala zdaj 43-letna igralka. Na družbenih omrežjih je objavila videoposnetek, na katerem se pod belim kompletom nežno izriše njen nosečniški trebušček.

Nosečnost je dolgo uspešno skrivala pred javnostjo, za revijo People pa priznala, da je pri svojih prvih dveh spoznala, kako hitro lahko fotografije paparacev uidejo nadzoru in postanejo del javne zgodbe, še preden bi bila sama pripravljena na to. Zato sta se z možem odločila, da bosta tokrat novico sama predstavila javnosti. Pojasnila je, da je želela družbena omrežja uporabiti kot orodje, s katerim lahko sama pove zgodbo, namesto da to stori nekdo drug. Želela je, da vest osebno in iskreno pride od nje, kar ji je prineslo občutek nadzora in notranjega miru, saj je sama izbrala, kdaj in kako bo delila nekaj tako intimnega.

Kljub svetovni slavi Anne večkrat poudarja, da je največjo izpolnitev našla prav v materinstvu, ki jo je, kot pravi, spremenilo na bolje. »Nisem imela občutka, da sem zares našla svoje mesto v življenju, dokler nisem postala mama. Ne gre za to, da prej ne bi živela v skladu s svojimi vrednotami, a me je materinstvo spodbudilo, da sem na vseh področjih ostala zvesta sebi. To je pomenilo tudi, da sem opustila nekatere nesmiselne navade, ki sem si jih prej dovolila. Gre za male norosti, za katere veš, da niso najboljše,« je iskreno povedala igralka, ki si že vrsto let prizadeva družino čim bolj obvarovati pred sojem žarometov.

Z možem, s katerim sta poročena že dvanajst let, vzgajata sinova Jonathana in Jacka.
Z možem, s katerim sta poročena že dvanajst let, vzgajata sinova Jonathana in Jacka.

Tudi na letošnji Met Gali maja je nosečnost uspešno skrivala.
Tudi na letošnji Met Gali maja je nosečnost uspešno skrivala.

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