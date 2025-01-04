Veseli Matej Zemljič: kalorije kuri s sankanjem (Suzy)

Konec leta pridejo trenutki, ki so rezervirani za družino, šale okrog obložene mize in počitek na kavču. A ne za vse. Nekateri stavijo na aktivno preživljanje veselega decembra.

»Po božični večerji je najboljši trening družinsko sankanje!« pravi nasmejani igralec Matej Zemljič, ki je praznične dni preživljal v družbi najdražjih. V resnici še sam ni mogel verjeti, da je bil prost.

»Že ves dan praznujem!« je z emotikoni krofov, tort in pit namignil Ireni Yebuah Tiran, soigralki v predstavi Prepelka, ki je izrazila začudenje, da je tako priljubljeni igralec prost za praznike.

Vreme je poskrbelo za sneg, ta za zabavo, da se je Matejeva družina lahko, vriskajoče kot mali otroci, spuščala po hribu s sončnimi očali in širokimi nasmeški. Nedvomno najbolj zabavno porabljene kalorije!