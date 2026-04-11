Veselje pri Anžetu Langusu: imajo državnega prvaka (Suzy)

Anže Langus Petrovič bas linije ustvarja z lahkotno natančnostjo in prefinjenim občutkom, a njegovo očetovsko srce bije precej bolj divje – še posebno, ko gre za njegova sinova. Skupaj s soprogo Monika Avsenik ne zamudita priložnosti, da z navijaških tribun glasno spodbujata Aleksandra. Zaključek državnega prvenstva v hokeju je bil veličasten, saj je njegov klub z Bleda prepričljivo slavil. Dvorana je brnela, palice so pokale, drsalke rezale led – in vse to je na koncu zadostovalo za naslov najboljših v kategoriji U17. Hokej seveda ni balet, zato je za zlato kolajno treba potrpeti tudi kakšen udarec s komolcem razgretih nasprotnikov. Sledi vročekrvnega boja in praske na bradi bodo kmalu zbledele, a pokal bo za vselej ostal na polici – kot dokaz trdega dela, vztrajnosti in srčne starševske podpore.

Anže, Monika in mlajša sekcija navijačev je proslavila zlato medaljo junaka Aleksandra.