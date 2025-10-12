Veselje pri družini Kopitar: Imajo novo zvezdo na ledu (Suzy)

Nemalokrat se zgodi, da gredo otroci slavnih staršev po njihovih stopinjah. Kopitarjevi pri tem niso izjema, le da je njihova hči stopila v malce drugačne drsalke od tistih, v katerih si je zvezdniško kariero ustvaril očka Anže. Neža je namreč vse bolj odlikovana predstavnica umetnostnega drsanja, izjemno zahtevne športne discipline. Zmage na ledu se vrstijo, ona pa v izvajanju elegantnih prvin neizmerno uživa.

Gracioznost ima očitno po mamici Ines, vztrajnost in predanost napornim treningom pa po oboževanem hokejistu, ki je zakorakal v zadnjo sezono izjemne profesionalne poti. Štafeto je predal potomki, ki njihov priimek zastopa z zlatim leskom v mlajših kategorijah. Bratec Jakob se sicer posveča hokeju, a je nova zvezda nedvomno prikupna Neža, ki je aktivna tudi v šoli, kjer je celo kandidirala za predsednico razreda.