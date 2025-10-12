  • Delo d.o.o.
PO MAMI IN OČETU

Veselje pri družini Kopitar: Imajo novo zvezdo na ledu (Suzy)

Gracioznost ima Neža očitno po mamici, vztrajnost in predanost napornim treningom pa po očetu.
Neža že žanje sadove trdega dela, ko zmaguje na tekmah v umetnostnem drsanju.
Neža že žanje sadove trdega dela, ko zmaguje na tekmah v umetnostnem drsanju.
R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram
 12. 10. 2025 | 09:25
 12. 10. 2025 | 09:45
1:07
A+A-

Nemalokrat se zgodi, da gredo otroci slavnih staršev po njihovih stopinjah. Kopitarjevi pri tem niso izjema, le da je njihova hči stopila v malce drugačne drsalke od tistih, v katerih si je zvezdniško kariero ustvaril očka Anže. Neža je namreč vse bolj odlikovana predstavnica umetnostnega drsanja, izjemno zahtevne športne discipline. Zmage na ledu se vrstijo, ona pa v izvajanju elegantnih prvin neizmerno uživa.

Gracioznost ima očitno po mamici Ines, vztrajnost in predanost napornim treningom pa po oboževanem hokejistu, ki je zakorakal v zadnjo sezono izjemne profesionalne poti. Štafeto je predal potomki, ki njihov priimek zastopa z zlatim leskom v mlajših kategorijah. Bratec Jakob se sicer posveča hokeju, a je nova zvezda nedvomno prikupna Neža, ki je aktivna tudi v šoli, kjer je celo kandidirala za predsednico razreda.

Po končani karieri bo imel Anže Kopitar še več časa, da bo lahko navijal za svoja otroka.
Po končani karieri bo imel Anže Kopitar še več časa, da bo lahko navijal za svoja otroka.

ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V SLOVO

Srce parajoče: zadnje slovo za Marija, Roka in Andrije, planincev, ki so umrli v Sloveniji (FOTO)

Hrvaški planinci so prejšnjo nedeljo umrli v plazu na gori Tosc v slovenskih Julijskih Alpah.
12. 10. 2025 | 09:05
09:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
REKORDNA SEZONA

V gorah umrlo za skoraj tri razrede ljudi

Turistične organizacije vabijo tujce, a jih ne obveščajo o nevarnostih v visokogorju. Zgodilo se je kar 574 nesreč, 46 ljudi je umrlo.
12. 10. 2025 | 09:00
09:25
Bulvar  |  Suzy
PO MAMI IN OČETU

Veselje pri družini Kopitar: Imajo novo zvezdo na ledu (Suzy)

Gracioznost ima Neža očitno po mamici, vztrajnost in predanost napornim treningom pa po očetu.
12. 10. 2025 | 09:25
09:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O VISOKEM PRITISKU

Spremenjene smernice za visok krvni tlak: to se zdaj uradno šteje za hipertenzijo

Nove mednarodne smernice so prinesle pomembne spremembe v opredelitvi in obravnavi visokega krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin12. 10. 2025 | 09:00
08:45
Novice  |  Slovenija
SRCE IN VOLAN

Prostofer: prostovoljci starejše vozijo do zdravnikov, bank in trgovin

V centru varne vožnje srečanje prostovoljnih šoferjev iz 113 občin. Pomagali so več kot 17.000 uporabnikom.
Špela Kuralt12. 10. 2025 | 08:45
08:40
Razno
DOBIL DOVOLJENJE MESTA

Bogataš koplje zasebni predor pod mestom, ljudje ogorčeni

Wolfgang Porsche hoče povezati svojo vilo in središče mesta. Za projekt ima dovoljenje, meščani oblasti pozivajo, naj ga ustavijo.
12. 10. 2025 | 08:40

